В Украине разработали новые правила оценки госимущества для его дальнейшей приватизации

Объекты малой приватизации будут выставляться на продажу по балансовой стоимости имущества, а объекты большой приватизации будут оцениваться советниками.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) разработал новые правила оценки государственного имущества в соответствии с новым законом о приватизации и отправил на утверждение в Кабинет министров проект о внесении изменений в существующую методику оценки.

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Об этом написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

По его словам, объекты малой приватизации будут выставляться на продажу по балансовой стоимости имущества.

«Для пакетов акций, которые относятся к малой приватизации, начальная цена будет определяться по их номинальной стоимости», - добавил он.

Трубаров подчеркнул, что стоимость объектов большой приватизации будет определяться путем проведения стандартизированной оценки привлеченными советниками, однако сама продажа будет проходить уже без их участия.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал его.

Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Также законом предусмотрено расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.

Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн.

Также сокращаются сроки подготовки к продаже объектов с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев, и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что этот закон позволит привлечь инвесторов в убыточные государственные предприятия, а также снизить уровень коррупции в Украине.

Принятие нового закона о приватизации, вводящего современные и эффективные механизмы продажи госактивов, является обязательным условием продолжения сотрудничества с МВФ.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 млрд грн, однако фактические поступления составили 3,4 млрд грн. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.