Украинские акции на Варшавской бирже установили новый антирекорд

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine за прошлую неделю просел на 15%, достигнув нового исторического минимума на уровне 236,35 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, больше всего подешевели акции второй крупнейшей компании из Украины и первого украинского дебютанта на польском рынке Astarta, которые потеряли почти треть своей стоимости.

На последнем закрытии в пятницу акции компании стоили около 22 злотых за штуку (1 долл. = 3,4 злотого) при историческом минимуме их стоимости около 8 злотых и максимуме 106 злотых.

Входящий в "голубые фишки" Kernel за неделю потерял 10,5%, снова опустившись ниже уровня в 25 злотых за акцию.

На прошлой неделе подешевели акции всех десяти украинских эмитентов, которые нынче котируются на главной площадке Варшавской биржи. Среди наиболее подешевевших оказались спекулятивные бумаги Agroton (-26,6%), Milkiland (-19,3%) и Coal energy (-13,3%).

Другие компании подешевели в пределах от 2% до 8%.

Читайте такжеУкраинские акции в Варшаве за неделю после выборов подорожали на 5,6%Главные индикаторы польского рынка завершили прошлую неделю также на негативной территории, продемонстрировав значительно меньшее падение: "голубые фишки" просели на 1,9% на фоне снижения индекса широкого рынка WIG на 1,3%.

Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю октября, после проведенных в Украине парламентских выборов, в которых победили проевропейские и прореформаторские партии, WIG-Ukraine поднялся на 5,6%.

Ранее в октябре он в очередной раз в этом году обновил свой исторический минимум на уровне 254,89 пункта по сравнению с базовыми 1000 пунктами, с которых был запущен в мае 2011 года.