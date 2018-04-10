Последствия санкций США: акции российского "Русала" продолжают дешеветь после обвала на 50% днем ранее

10:31, 10 апреля 2018
Фондовый рынок
402
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЧерный понедельник: российские олигархи потеряли более $15 миллиардов за день из-за санкций США

По состоянию на утро акции "Русала" на бирже Гонконга дешевели на 4,78% - до 2,19 гонконгского доллара (уже падали до 2,06 гонконгского доллара). По итогам торгов понедельника бумаги обвалились на 50,22%, пишет Прайм

Негативная динамика стоимости ценных бумаг компании зафиксирована после того, как США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".

В понедельник производитель алюминия сообщил о возможном объявлении технического дефолта по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Новые санкции США против России
Теги: #Россия#санкции США#Олег Дерипаска