Треть госпредприятий подлежит ликвидации – Фонд госимущества

Из 3500 госпредприятий 1255 фактически не работают и подлежат ликвидации.

Из 3500 предприятий, оставшихся в государственной собственности, 1255 фактически не работают и подлежат ликвидации.

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Об этом во время эфира на одной из радиостанций заявил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

"Мы проанализировали тот объем государственных предприятий, которые существуют, это 3500. К сожалению, из этих 3500 предприятий 1255 - это, как правило, уже "пустышки", те, которые будут подлежать ликвидации. Государство с этими предприятиями ничего не сделало, и мы их потеряли", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал его.

Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Также законом предусмотрено расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 миллиарда гривень. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.