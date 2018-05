Индекс Nikkei впервые с 2007 года преодолел отметку 17 тысяч пунктов

Главный индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний, поднялся на 2,1% - до отметки 17124,11 пункта, пишет Прайм.

Впервые с 2007 года этот показатель остался на отметке выше 17 тыс. пунктов после закрытия торгов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,1% - до отметки 1375,21 пункта.

Эксперты полагают, что на рынке складывается благоприятная ситуация в силу многих факторов. "Смягчение монетарной политики ЦБ Японии продолжает сказываться на снижении курса иены, что стало попутным ветром для многих компаний. Инвесторы ведут себя очень активно, однако они не могут покупать намного больше, так как рынок уже сильно вырос", - объяснил агентству Bloomberg аналитик Resona Bank Ltd. Кодзи Тода.

Положительной динамике на рынке способствовали и хорошие данные о квартальных показателях многих компаний. На 10,5% повысились в цене акции одной из крупнейших в мире компаний-производителей часов Citizen Holdings Co. Ltd. после публикации данных о том, что ее продажи за полгода выросли из-за повышения числа зарубежных туристов в Японии. На 5,4% подорожали акции компании Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. после изменения прогноза по общегодовой прибыли. Сильнее всего снизились в цене акции компаний Yokohama Rubber Co Ltd. (-4,1%), Ebara Corp (-2,6%).

Курс иены упал по отношению к доллару - на закрытии торгов за 1 доллар давали 115,1 иены против 114,1 иены накануне.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что лидером роста среди мировых фондовых индексов стал Nikkei.