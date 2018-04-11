Санкции США заставили Россию впервые после аннексии Крыма отменить долговой аукцион - Bloomberg

"Наконец становится очевидным, что действия Министерства финансов США являются фактором, который меняет игру в плане оценки рыночных рисков Россией", - отметил эксперт.

Разрушительная сила американских санкций против крупнейших российских олигархов зацепила и правительство Путина, так как рост цен на заимствования заставил Министерство финансов России и крупнейший государственный банк отменить продажу облигаций, сообщает Bloomberg.

Как передает Голос Америки, это первый случай отмены долгового аукциона в России после 2014 и 2015 годов, когда аннексия Крыма Путиным привела к ухудшению отношений с США и ЕС.

Читайте такжеРоссийские евробонды дешевеют из-за санкций США

"Наконец становится очевидным, что действия Министерства финансов США являются фактором, который меняет игру в плане оценки рыночных рисков Россией", - отметил в комментарии Bloomberg Тимоти Эш, главный стратег по развивающимся рынкам в лондонской компании BlueBay Asset Management LLP in London.

"Администрация США четко дала понять, что ни один российский олигарх не скроется", - отметил он.

Возможности России принимать ответные действия являются ограниченными. Если она нацелилась на американские компании, это привело бы доступа к технологиям и инвестициям в то время, когда Путин пытается привлечь эти компании, сказал бывший министр финансов России Алексей Кудрин журналистам в Москве.

Россия может пытаться ограничить вредные последствия – она имеет 458 миллиардов долларов международных резервов – это больше всего с 2014 года. Во вторник Центральный банк России заявил, что без колебаний будет продавать доллары по потребности. Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк может повысить ставки, чтобы сдержать инфляцию.

Это именно то, что она сделала, когда курс рубля начал падать в декабре 2014 года - повысил ключевую ставку на 650 базовых пунктов за день, что позволило унять панику.

Стоимость суверенных облигаций России снизилась на этой неделе, сообщает Reuters.

А вот стоимость украинских облигаций практически не отреагировала на эти изменения, отметил экономист украинской финансовой компании ICU Михаил Демкив в Twitter.