Акции Facebook растут после выступления Цукерберга перед Сенатом США
13:29, 12 апреля 2018Фондовый рынок
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Капитализация Facebook выросла на $21 миллиард и превысила $483 миллиарда.
Марк Цукерберг / REUTERS
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за день увеличились на 4,3 миллиарда долларов на фоне его выступления перед сенатом США.
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Об этом свидетельствует индекс NASDAQ.
Стоимость акций Facebook на торгах во вторник выросла на 4,5% - до 166,32 доллара за акцию, что стало самым высоким ростом с апреля 2016 года.
Капитализация Facebook выросла на 21 миллиард долларов и превысила 483 миллиарда долларов.
Общее состояние Цукерберга увеличилось на 4,3 миллиарда долларов - до 67,5 миллиарда, согласно Bloomberg Billionaires Index.
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