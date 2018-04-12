Украина в 2018-2019 годах может разместить евробонды на $4 миллиарда

15:56, 12 апреля 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«На 2018-2019 годы мы ожидаем размещение на 4 млрд долл.», - сказал он.

По прогнозам регулятора, в 2018 году будет привлечено 2,5 млрд долл., в 2019 году – 1,5 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре 2017 года успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. под 7,375% годовых. В результате операции, на счета Госказначейства поступили средства в объеме 1,32 млрд долл. США, а остальные средства в размере 1,68 млрд долл. США были направлены на выкуп облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах.

Этот выпуск стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств, а также первым самостоятельным выходом Украины на внешние рынки капитала после Революции достоинства без гарантий США, как было в 2014-2016 годах, и без политических договоренностей, как в 2013 году при получении «кредита Януковича».

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Теги: #госдолг#выпуск евробондов