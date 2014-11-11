В Украине изменятся правила торговли на фондовых биржах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила изменения в Положение о функционировании фондовых бирж, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, в соответствии с утвержденными изменениями торговым площадкам придется обновить программно-техническое обеспечение биржевой торговли для внедрения определения ликвидности ценных бумаг. Кроме того, фондовым биржам предоставлена возможность не использовать при расчете биржевого курса биржевые договоры, имеющие признаки манипулирования, а также установлено требование определять биржевой курс ценной бумаги без учета сделок, в которых центральный контрагент выступает как покупатель ценной бумаги. При этом запрещено заключать биржевой контракт по заявкам, которые подают различные участники биржевых торгов в интересах одного и того же клиента.

Читайте такжеУкраинские акции на Варшавской бирже установили новый антирекордВ НКЦБФР также отметили, что после вступления в силу данных изменений фондовым биржам будет предоставлена возможность привести свою деятельность в соответствие с требованиями изменений в течение трех месяцев, а в отношении некоторых отдельно взятых нововведений положения – в течение года.

По информации комиссии, в ближайшее время данный документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции Украины.