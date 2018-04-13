Фонд госимущества добился через суд снятия ареста с акций «Укртелекома»

Определение суда не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его принятия.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества об отмене ареста 92,8% акций компании «Укртелеком». Об этом говорится в определении суда от 11 апреля 2018 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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«Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 19 октября 2017 года на 17,3 млрд штук акций, что составляет 92,791% уставного капитала ПАО «Укртелеком», - отмечается в тексте документа.

Суд также отменил запрет на отчуждение акций. Данное определение не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его принятия.

Как сообщалось, в 2011 году компания «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства компанию «Укртелеком», заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.

В мае 2017 года ФГИУ обратился в суд с иском к компании «ЕСУ», требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере 450 млн долл. 19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций «Укртелекома» компанией «ЕСУ», тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность.

12 декабря 2017 года апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании «ЕСУ» на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания «Укртелеком».

Кроме этого, кипрский суд постановил заморозить активы Рината Ахметова на 820 млн долл. по делу о продаже "Укртелекома". Сообщалось, что активы заморожены по иску компании Raga Establishment (ранее Epic Telecom Invest), которая продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за 860 млн долл., но бизнесмен якобы внес только 100 млн долл. и прекратил платежи.