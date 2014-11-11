На фондовом рынке обвал - индекс Украинской биржи падал ниже 1000 пунктов

На украинском фондовом рынке на торгах во вторник, 11 ноября, значительное падение.

Индекс украинских акций UX упал по состоянию на 16:36 на 7,14% - ниже 1000 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Тем не менее, через несколько минут индекс незначительно подрос и вновь поднялся немого выше 1000 пунктов. По состоянию на 16:46 падение UX составило 6,19% - до 1005,90 пункта.

Читайте такжеВ Украине изменятся правила торговли на фондовых биржахВ свою очередь, индекс ПФТС по состоянию на 16:42 снизился на 5,37% - до 400,32 пункта.