На фондовом рынке обвал - индекс Украинской биржи падал ниже 1000 пунктов
16:51, 11 ноября 2014Фондовый рынок
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Украинский фондовый рынок не выдержал давления негативных факторов.
Украинские акции дешевеют / Фото УНИАН
На украинском фондовом рынке на торгах во вторник, 11 ноября, значительное падение.
Индекс украинских акций UX упал по состоянию на 16:36 на 7,14% - ниже 1000 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.
Тем не менее, через несколько минут индекс незначительно подрос и вновь поднялся немого выше 1000 пунктов. По состоянию на 16:46 падение UX составило 6,19% - до 1005,90 пункта.
Читайте такжеВ Украине изменятся правила торговли на фондовых биржахВ свою очередь, индекс ПФТС по состоянию на 16:42 снизился на 5,37% - до 400,32 пункта.
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