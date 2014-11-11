Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд гривень на плановом ОВГЗ-аукционе

Об этом, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения облигаций на 10 лет под 15,5% годовых по единственной поданной заявке.

Читайте такжеМинфин привлек в госбюджет 1 млрд гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционеНапомним, 6 ноября УНИАН сообщал, что Минфин привлек в госбюджет более 900 млн гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе.

Также сообщалось, что Минфин провел в ноябре три ОВГЗ-аукциона, в ходе которых привлек в госбюджет 1,945 млрд грн. До конца месяца министерство планирует провести еще 2 аукциона - 18 и 25 ноября.

По оперативным данным Госказначейства на 10 ноября, с начала года в госбюджет поступило 225,322 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 79,777 млрд грн, на обслуживание госдолга – 37,300 млрд грн.

По состоянию на 11 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 405,241 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 279,620 млрд грн, в собственности банков – на 89,024 млрд грн, нерезидентов – на 21,050 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.