Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд гривень на плановом ОВГЗ-аукционе

16:56, 11 ноября 2014
Фондовый рынок
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Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 ноября 1,512 млрд грн.

Фото УНИАН

Об этом, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения облигаций на 10 лет под 15,5% годовых по единственной поданной заявке.

Читайте такжеМинфин привлек в госбюджет 1 млрд гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционеНапомним, 6 ноября УНИАН сообщал, что Минфин привлек в госбюджет более 900 млн гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе.

Также сообщалось, что Минфин провел в ноябре три ОВГЗ-аукциона, в ходе которых привлек в госбюджет 1,945 млрд грн. До конца месяца министерство планирует провести еще 2 аукциона - 18 и 25 ноября.

По оперативным данным Госказначейства на 10 ноября, с начала года в госбюджет поступило 225,322 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 79,777 млрд грн, на обслуживание госдолга – 37,300 млрд грн.

По состоянию на 11 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 405,241 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 279,620 млрд грн, в собственности банков – на 89,024 млрд грн, нерезидентов – на 21,050 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.

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