Срок продажи 25% акций «Донбассэнерго» продлили до лета следующего года

Кабинет министров продлил срок приватизации оставшегося 25% госпакета акций одной из крупнейших в Украине энергогенерирующей компании «Донбассэнерго» до 30 июня 2015 года.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением от 7 ноября 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2013 года Фонд государственного имущества Украины признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

Читайте такжеВ Украине изменятся правила торговли на фондовых биржах"Энергоинвест Холдинг" предложил за пакет акций наивысшую цену в 718,92 млн грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.