Срок продажи шести облэнерго продлили до конца года

Кабинет министров Украины продлил срок приватизации шести крупных госпакетов облэнерго до 31 декабря 2014 года с ноября 2014 года, говорится в правительственном распоряжении от 7 ноября, обнародованном на официальном сайте.

В частности, планируется приватизировать 50,9% "Тернополь-", 60,25% "Запорожье-", 60% "Харьков-", 65% "Хмельницк-", 46% "Черкассы-", 65% "Николаевоблэнерго".

Читайте такжеФонд госимущества в ноябре хочет продать акции трех облэнергоРанее, в соответствии с распоряжением Кабмина от 3 апреля 2013 года, крупные госпакеты облэнерго планировалось реализовать до конца прошлого года.