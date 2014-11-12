Война и падение гривни привели к обвалу украинского рынка акций

Украинский фондовый рынок 11 ноября показал наибольшее падение за весь год, просев по индексу Украинской биржи на 7,5%, сообщил УНИАН аналитик онлайн-брокера I-NVEST Сергей Гончаренко.

По его словам, такое падение было вполне ожидаемым, вопрос заключался лишь во времени его начала. Как отметил аналитик, толчком к падению послужило продолжение удешевления гривни к доллару на валютном рынке страны.

Как отметил Гончаренко, также не нужно сбрасывать со счетов эскалацию конфликта на востоке Украины. «По сути, рынок дисконтировал то, что он должен был сделать с начала осени текущего года», - отметил эксперт.

По его словам, «индекс топтался в боковике 1050-1150 пунктов при том, что экономическая ситуация только ухудшалась и предприятия, находящиеся в зоне АТО, постоянно подвергались обстрелам».

Читайте такжеУкраинские акции на Варшавской бирже установили новый антирекорд«Данные предприятия показали вполне адекватную реакцию на происходящие события в зоне АТО, и аккумулированные в течение нескольких месяцев военные риски выплеснулись сегодня падением в несколько десятков процентов», - добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 11 ноября, обвалился на 7,55% – до 991,28 пункта, таким образом за одну торговую сессию опустившись ниже уровня в 1000 пунктов.