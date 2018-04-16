Акции российского «Русала» на фоне санкций США обрушились до нового до исторического минимума

Напомним, Вашингтон 6 апреля ввел новые санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний.

Акции российской компании "Русал" (основной владелец - попавший под санкции США Олег Дерипаска) потеряли на торгах на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 16 апреля, уже более 20%, пробив очередные исторические минимумы.

Читайте такжеВ России придумали, как ответить на санкции США

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Прайм.

Торги обрушили бумаги российского алюминиевого гиганта на 20,1% - до 1,63 гонконгских доллара за одну акцию.

До этих торгов самой низкой отметкой акций компании на этой бирже была цена в 2,09 доллара (12 июня 2016г), 2,13 доллара (17 января 2016г) и 2,19 доллара (17 ноября 2013г).

Напомним, что Вашингтон 6 апреля ввел новые санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Также в список попали некоторые высокопоставленные российские чиновники и главы госкомпаний.

Фондовые рынки отреагировали на информацию весьма отрицательно. В тот день акции "Русала" падали на бирже Гонконга и Московской бирже на 40-50%. Затем бумаги смогли несколько отыграть позиции, но не в полной мере.