Малая приватизация: Фонд госимущества уже подготовил проект договора продажи

Проект разработан в соответствии с новым законом, который предусматривает продажу объектов малой приватизации на электронных аукционах.

Фонд государственного имущества Украины опубликовал проект приказа "Об утверждении типового договора о продаже объекта малой приватизации между организатором и оператором электронной площадки".

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Документ опубликован в газете "Ведомости приватизации".

Как сказано в пояснительной записке, проект приказа разработан в соответствии с частью второй статьи 15 нового закона о приватизации, которая устанавливает, что электронный аукцион проводится в соответствии с договором, заключаемым между организатором аукциона с операторами электронных площадок.

Организатор аукциона будет обеспечивать подготовку и опубликование информационного сообщения о продаже объекта малой приватизации в официальных печатных изданиях, на официальном веб-сайте Фонда госимущества Украины и в электронной торговой системе, сказано в проекте приказа. Также он должен готовить проект договора купли-продажи после утверждения протокола соответствующего электронного аукциона и проект акта приема-передачи после заключения договора купли-продажи и оплаты в полном объеме цены продажи соответствующего объекта малой приватизации или проекта распоряжения.

Оператор электронной площадки, в свою очередь, обеспечивает общий доступ и равные условия для всех участников аукциона электронной площадки, размещает информацию о продаже объектов малой приватизации на своем веб-сайте, а также соблюдает требования законодательства о защите экономической конкуренции и о приватизации. Помимо этого, оператор должен хранить в секрете конфиденциальную информацию об участниках аукциона, сохранять документы, информацию и сведения, которые вносятся в электронную торговую систему во время организации и проведения продажи.

Отмечается, что свои замечания и предложения по проекту типового договора все желающие могут направлять в Фонд госимущества Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал его.

Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 миллиарда гривень. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.

В конце марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.