Проданный российскому олигарху Запорожский алюминиевый комбинат вернули государству

Высший хозяйственный суд Украины вернул в государственную собственность 68,01% акций простаивающего Запорожского алюминиевого комбината, которые с 2006 года принадлежали кипрской компании Velbay Holdings Ltd (связана с российской компанией "РУСАЛ"), говорится в постановлении суда от 29 октября.

В документе напоминается, что Киевский апелляционный хозяйственный суд 23 мая 2012 года отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ЗАлК и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 22 марта 2012 года, который удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины о расторжении договора купли-продажи 68,01% акций ЗАлК и возврате акций в собственность государства.

Однако " РУСАЛ" позже опротестовал расторжение договора в кассационном порядке.

29 октября 2014 года Высший хозсуд признал правильными выводы предыдущих судебных инстанций, которые установили факт невыполнения приватизационного договора купли-продажи 68,01 % акций ЗАлК компанией Velbay Holdings Limited.

Читайте такжеФонд госимущества проверит 450 проданных компаний«Высший хозяйственный суд Украины не нашел законных оснований для полного или частичного удовлетворения требований кассационных жалоб ЗАлК и компании Velbay Holdings Ltd, а потому постановление суда апелляционной инстанции следует оставить без изменений, а кассационные жалобы - без удовлетворения», - говорится в постановлении суда.

В пресс-службе предприятия сообщили, что "РУСАЛ" является законопослушным приобретателем акций украинского завода, а решение хозсуда будет обжаловано.

«Принятое Высшим хозяйственным судом Украины постановление мы считаем незаконным и поэтому подали жалобу в Верховный суд Украины», – отметили в пресс-службе предприятия.

Как сообщал УНИАН, из-за плачевного состояния предприятия и невыполнения компанией "РУСАЛ" инвестиционных обязательств Хозяйственный суд Киева 22 марта 2012 года принял решение о возвращении в госсобственность Украины 68% акций ЗАлКа, которые принадлежали "РУСАЛ". Такое же решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд. Однако "РУСАЛ" опротестовал его в кассационном порядке.

В середине октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация на остановленном ЗАлКе является непростой и требует комплексного разрешения. Он отметил, что выступает против реприватизации любых предприятий, а для законной смены их владельцев можно проводить процедуры банкротства.

Немногим позже руководство ЗАлКа предложило начать процедуру банкротства предприятия.

Справка УНИАН. «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) ранее был единственным в Украине производителем первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

ЗАлК входил в объединенную компанию "Российский алюминий" ("РУСАЛ"), владельцем которой является Олег Дерипаска.

В апреле 2011 года комбинат приступил к завершению консервации остававшихся действующими мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема.