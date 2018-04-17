Прозрачная приватизация позволит привлечь Украине больше инвестиций - советник Трампа

Он также обратил внимание на важность воплощения нашей страной реформ по программе сотрудничества с МВФ.

Прозрачный процесс приватизации государственных предприятий в Украине позволит нашей стране привлечь больше инвестиций со стороны американского бизнеса, заявил специальный советник президента США по вопросам глобальной экономики и финансов Мэтью Хаарсагер.

Читайте такжеВ Украине разработали новые правила оценки госимущества для его дальнейшей приватизации

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на заявление советника в ходе встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком в рамках ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили основные аспекты и ключевые достижения в рамках сотрудничества Украины с МВФ, при этом Хаарсагер обратил внимание на важность воплощения нашей страной всех реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Фондом.

Данилюк со своей стороны подчеркнул, что важной составляющей процесса реформ в Украине является борьба с коррупцией путем создания антикоррупционной инфраструктуры, завершающим этапом которой станет Антикоррупционный суд.

По информации Минфина, также министр финансов встретился с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, который заверил, что власти США будут придерживаться политики активной поддержки Украины на пути реформ и, при необходимости, усиливать законодательство по применению санкций.

Данилюк, в свою очередь, поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что Киев решительно настроен воплощать реформы в рамках программы с МВФ и успешно ее завершить в 2019 году.

Также сообщается, что во время этих встреч стороны положительно охарактеризовали процесс внедрения ключевых для Украины реформ и согласились, что повышение инвестиционной привлекательности страны стало возможным именно благодаря удачной и комплексной политике реформирования, а залогом успешности страны и ее привлекательности для инвесторов в будущем является совершенствование противодействия коррупции.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк начал рабочий визит в Вашингтон (США) для участия в ежегодных весенних встречах стран-участниц Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые продлятся до 22 апреля.

В рамках визита Данилюк планирует встречи с министрами финансов США, Германии, Франции и Канады, а также с руководством Еврокомиссии, МВФ, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации.