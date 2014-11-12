Продажу акций Одесского припортового завода на международных биржах перенесли на декабрь

Фонд государственного имущества Украины перенес с сентября на ноябрь продажу блокирующих пакетов акций "Винница-", "Закарпатье-", "Черновцы-", "Донецк-", "Днепрооблэнерго", а также 25% пакетов акций "Западэнерго", "Днепроэнерго" и Киевэнерго", говорится в изменениях к перечню объектов, планируемых к приватизации в 2014 году, который обнародован в "Ведомостях приватизации" от 12 ноября.

Фонд госимущества также перенес срок продажи на международных фондовых рынках 5% акций Одесского припортового завода с октября на декабрь.

Читайте такжеЯценюк предлагает продать на зарубежных биржах часть акций крупных украинских компаний Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее планировал выставить блокирующие пакеты акций 8 энергокомпаний в сентябре, а 5% акций ОПЗ в октябре, однако так официально и не объявил о выставлении на продажу данных объектов.