Минфин снова одолжил на внутреннем рынке почти миллиард гривень

Текущий объем ОВГЗ в обращении превысил 743 млрд грн.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 945,784 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77 и 168 дней со средневзвешенной доходностью 17,36% и 17,13% годовых, соответственно.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Справка УНИАН. По состоянию на 17 апреля, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 743,387 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.