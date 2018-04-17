Минфин снова одолжил на внутреннем рынке почти миллиард гривень
20:19, 17 апреля 2018Фондовый рынок
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Текущий объем ОВГЗ в обращении превысил 743 млрд грн.
Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 946 млн грн / фото УНИАН
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 945,784 млн грн.
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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77 и 168 дней со средневзвешенной доходностью 17,36% и 17,13% годовых, соответственно.
Размещение валютных облигаций не проводилось.
Справка УНИАН. По состоянию на 17 апреля, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 743,387 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.
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