Минфин назвал дату размещения валютных облигаций

09:13, 18 апреля 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация REUTERS

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Как свидетельствует обновленный график на сайте Минфина, также размещение валютных облигаций во втором квартале планируется 12 и 19 июня – сроками обращения 1,7 лет и 2 года, соответственно.

Аукционы будут проводиться традиционно по вторникам, и на каждом из них Минфин предложит участникам рынка гривневые облигации с различными сроками обращения в диапазоне от 3 месяцев до 5 лет.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины в первом квартале 2018 года благодаря размещению облигаций внутреннего госзайма привлекло в госбюджет почти 25 млрд грн, 807 млн долл. и 123 млн евро, что в суме превышает 50 млрд в гривневом эквиваленте.

Почти половину из этой суммы Минфин получил на рекордном за последние несколько лет аукционе 27 марта, когда продал облигации на 2,7 млрд грн и 670 млн долл., после чего размещение валютных бумаг не проводилось.

По состоянию на 17 апреля, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 743,387 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.

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Теги: #Минфин#ОВГЗ#облигации