Индекс Nikkei достиг семилетнего максимума

09:32, 13 ноября 2014
Фондовый рынок
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Индекс TOPIX также бьет рекорды.

Японские индексы пошли вверх / investgazeta.net

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже 13 ноября завершились ростом после утреннего падения. Этому, в первую очередь, способствовала укрепляющаяся уверенность инвесторов в том, что правительство Японии не будет повышать потребительский налог, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов главный индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,14% - до отметки 17392,79 пункта, поставив новый семилетний рекорд показателя на закрытии торгов. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,9%, достигнув 1389,51 пункта.

Читайте такжеВ Японии опровергли заявление Миллера – никто не предлагал России строить газопровод до ТокиоНа сегодняшней пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга намекнул, что смягчение монетарной политики ЦБ Японии необязательно свидетельствует о скором повышении потребительского налога, как полагали многие эксперты.

Большинство игроков на рынке уверены, что перенесение даты повышения налога благоприятно скажется на развитии японской экономики.

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