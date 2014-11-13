JPMorgan ухудшил прогноз по ценным бумагам "Газпрома" и "Роснефти"

JPMorgan ухудшил прогнозные цены и рекомендации для акций и депозитарных расписок российских нефтегазовых компаний, пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор аналитика инвестбанка Андрея Громадина.

По итогам переоценки рекомендация для американских депозитарных расписок (ADR) ОАО «Газпром» была понижена с «покупать» до «держать», а для глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО «Роснефть» с «держать» до «продавать».

Читайте такжеНефтедолларовый коллапс России«По нашей оценке, все наиболее значимые «дивидендные истории» в нефтегазовом секторе РФ в настоящее время находятся под давлением из-за снижения цен на нефть, усугубленном западными санкциями. Мы понизили прогноз по EBITDA нефтегазовых компаний в среднем на 15% и снизили рекомендацию для GDR «Роснефти» до «продавать», а для ADR «Газпрома» до «держать» в связи с ухудшением наших ожиданий относительно дивидендов этих компаний и ограниченным потенциалом роста котировок», - говорится в обзоре.

Между тем, прогноз относительно ценных бумаг ряда российских топливных компаний улучшен.

Кроме того, в обзоре сообщается, что сырьевые аналитики JPMorgan понизили свой прогноз цен на нефть в 2015-2016 годах до $82-88 за баррель.