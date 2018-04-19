Крупнейшая сделка Фонда гарантирования вкладов сорвалась

6 апреля состоялся аукцион, в ходе которого финкомпания предложила рекордную сумму за лот. Однако в последующие дни победитель аукциона не подписал протокол и, таким образом, сделка сорвалась.

Финансовая компания «Инвестор» отказалась от покупки за 670 млн грн долгов компаний холдинга «Ритейл Групп», который управляет продуктовыми сетями «Великой Кишени» и «Велмарт».

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Как сообщал FinClub, 6 апреля состоялся аукцион, в ходе которого финкомпания «Инвестор» предложила рекордную сумму за данный лот. Однако в последующие дни победитель аукциона не подписал протокол и, таким образом, сделка сорвалась.

Сейчас статус аукциона: «торги не состоялись». Отмечается, что 13 апреля были опубликованы решения об отмене результатов аукциона, на котором победитель предлагал 670 млн грн, а второй участник - 600 млн грн.

Финкомпания «Инвестор» была зарегистрирована в Киеве 3 марта 2018 года. Ее учредителем и руководителем является Алла Каплина. Уставной фонд составляет 1 тыс. грн.

Одним лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: банка "Форум", "Киевская Русь" и «Дельта Банка». До этого активы выставлялись на индивидуальные торги от 9 до 13 раз. Все заемщики – 5 юридических лиц, – не находятся в процессе прекращения, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в состав холдинга «Ритейл Групп» Романа Лунина.

В обеспечение по договорам банкам переданы, в частности, недвижимое имущество – центр подготовки товаров сельскохозяйственного назначения общей площадью 24 338,6м2 и земельные участки площадью 16 га (Киевская область, Бориспольский район, с/совет Вишеньковский). А также – товары в обороте: продуктовая и промышленная группа, хранящихся по адресам Киевская область, Бориспольский район, Вишеньковский сельсовет; Киев, ул. Вербицкого, 18, м-н «Велика Кишеня»; Днепр, бул. Звездный, 1А, м-н «Велмарт»; Киев, пл. Дружбы народов, 6, м-н «Велика Кишеня»; Киевская область, Обухов, ул. Киевская, 119, м-н «Велика Кишеня».

Холдинг «Ритейл Групп» управляет продуктовыми сетями: 17 гипермаркетами «Велмарт» в 12 городах Украины и 1 в Молдове 40 супермаркетами «Велика Кишеня» в 12 городах Украины, 4 магазина премиум-формата «ВК SELECT» (Киев), 9 магазинов у дома «ВК Экспресс» (Киев, Умань). Также в управлении компании находится сеть супермаркетов «Green Hills Market» (Молдова). Председателем наблюдательного совета и владельцем «Ритейл групп» является Лунин Роман Владимирович.