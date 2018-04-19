Крупнейшая сделка Фонда гарантирования вкладов сорвалась
Финансовая компания «Инвестор» отказалась от покупки за 670 млн грн долгов компаний холдинга «Ритейл Групп», который управляет продуктовыми сетями «Великой Кишени» и «Велмарт».
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Как сообщал FinClub, 6 апреля состоялся аукцион, в ходе которого финкомпания «Инвестор» предложила рекордную сумму за данный лот. Однако в последующие дни победитель аукциона не подписал протокол и, таким образом, сделка сорвалась.
Сейчас статус аукциона: «торги не состоялись». Отмечается, что 13 апреля были опубликованы решения об отмене результатов аукциона, на котором победитель предлагал 670 млн грн, а второй участник - 600 млн грн.
Финкомпания «Инвестор» была зарегистрирована в Киеве 3 марта 2018 года. Ее учредителем и руководителем является Алла Каплина. Уставной фонд составляет 1 тыс. грн.
Одним лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: банка "Форум", "Киевская Русь" и «Дельта Банка». До этого активы выставлялись на индивидуальные торги от 9 до 13 раз. Все заемщики – 5 юридических лиц, – не находятся в процессе прекращения, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в состав холдинга «Ритейл Групп» Романа Лунина.
В обеспечение по договорам банкам переданы, в частности, недвижимое имущество – центр подготовки товаров сельскохозяйственного назначения общей площадью 24 338,6м2 и земельные участки площадью 16 га (Киевская область, Бориспольский район, с/совет Вишеньковский). А также – товары в обороте: продуктовая и промышленная группа, хранящихся по адресам Киевская область, Бориспольский район, Вишеньковский сельсовет; Киев, ул. Вербицкого, 18, м-н «Велика Кишеня»; Днепр, бул. Звездный, 1А, м-н «Велмарт»; Киев, пл. Дружбы народов, 6, м-н «Велика Кишеня»; Киевская область, Обухов, ул. Киевская, 119, м-н «Велика Кишеня».
Холдинг «Ритейл Групп» управляет продуктовыми сетями: 17 гипермаркетами «Велмарт» в 12 городах Украины и 1 в Молдове 40 супермаркетами «Велика Кишеня» в 12 городах Украины, 4 магазина премиум-формата «ВК SELECT» (Киев), 9 магазинов у дома «ВК Экспресс» (Киев, Умань). Также в управлении компании находится сеть супермаркетов «Green Hills Market» (Молдова). Председателем наблюдательного совета и владельцем «Ритейл групп» является Лунин Роман Владимирович.