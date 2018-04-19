Путин придумал, как "помочь" Дерипаске: Кремль не исключает национализации "Русала"

В Кремле заявили, что хотя "готовых сценариев по оказанию поддержки" "Русалу" пока нет, одной из возможных форм помощи является национализация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хотя "готовых сценариев по оказанию поддержки" "Русалу" пока нет, одной из возможных форм помощи является временная национализация.

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Об этом сообщает Коммерсант.

"В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям, это одна из них. Здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании и собственников компании, возможности правительства, поэтому в данном случае речь идет об одной из точек зрения, которая сейчас активно обсуждается", - заявил он.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не исключил, что РФ придется выкупить часть акций "Русала" или других компаний, оказавшихся под санкциями. Он сослался на похожую практику в ЕС и США, где во времена кризиса государство "заходило в банковские и финансовые институты и до сих пор еще, условно говоря, не снизило свою долю до докризисного уровня".

Сложности этой схемы, по словам Шохина, связаны с тем, что национализация по закону возможна с компенсацией по справедливой цене. Также он отметил, что Россия частично несет ответственность за "проблемы" в подсанкционных компаниях.

Как сообщал УНИАН, российский олигарх Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, включая "Русал", попали в санкционные списки США 6 апреля. Акции компаний упали на биржах, многие партнеры заявили о приостановке действия контрактов. Лондонская биржа металлов ввела временные ограничения на торговлю алюминием "Русала".