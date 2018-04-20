«Метинвест» Ахметова получил заявки на выкуп более $1 миллиарда еврооблигаций

Расчет с держателями евробондов состоится 23 апреля.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» по итогам тендера на выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2021 года получила предложения на 1,1 млрд долл.

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Об этом говорится в сообщении компании на сайте на Ирландской фондовой биржи.

Ранее сообщалось, что в обращении находятся еврооблигации со сроком обращения до 2021 года на 1,2 млрд долл.

Отмечается, что расчет с держателями евробондов состоится 23 апреля.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» предложил держателям еврооблигаций, общий объём которых составляет около 1,2 млрд долл., досрочно выкупить ценные бумаги.

На начальном этапе (до 3 апреля) группа получила предложения на выкуп евробондов на 1,07 млрд долл. «Метинвест» при этом предложил снизить ставку купона по евробондам-2021 до 7,5% годовых с 10,875% годовых.

Компания также сообщила о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование, о пересмотре условий кредитов, включая их продление. Группа также анонсировала выпуск новых ценных бумаг.

22 марта 2017 года группа «Метинвест» объявила о завершении реструктуризации своей финансовой задолженности на общую сумму 2,3 млрд долл. Новые условия позволили продлить срок погашения задолженности на пять лет.

«Метинвест» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 5,2 раза - до 617 млн долл.

Капитальные инвестиции компании в 2017 году выросли на 45% по сравнению с предыдущим годом – до 542 млн долл.

Финансовый долг группы по состоянию на 31 декабря 2017 года вырос на 2% по сравнению с 31 декабря 2016 года и составил 3,017 млрд долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).