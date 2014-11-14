S&P понизило кредитный рейтинг Twitter до «мусорного»

Агентство Standard & Poor's понизило корпоративный кредитный рейтинг сервиса Twitter до «мусорного» уровня «BB-» со стабильным прогнозом, передает «Газета.Ru» со ссылкой на CNBC.

«Мы могли бы поднять рейтинг, если Twitter расширит свои источники доходов за счет международного расширения и запуска новых продуктов, сохранит свои позиции и продолжит развивать свою прибыльность. Так она достигнет положительного и устойчивого кредитного рейтинга, превышающего $100 млн в 2016 году», - говорится в пояснительной записке агентства.

Читайте такжеTwitter нарастил месячную аудиторию до 284 млн человекТем не менее, в S&P отметили, что в настоящее время бизнес-модель сервиса может столкнуться с большим количеством рисков.

Агентство напомнило, что долговые обязательства Twitter составляют около 1,8 миллиарда долларов. По данным на конец сентября 2014 года, у компании было 3,6 миллиарда долларов в наличных и их эквивалентах, из которых примерно половину составили средства от продажи долговых облигаций. Поскольку Twitter продолжает активно инвестировать в рост, дискреционный денежный поток, не учитывающий долговые обязательства и капитальные расходы, может не выйти в плюс до 2016 года.

Напомним, Twitter впервые разместил акции на нью-йоркской фондовой бирже 6 ноября 2013 года по цене 26 долларов за бумагу. Однако компания пока не смогла выйти на прибыльный уровень - чистый убыток сервиса увеличился в 2,7 раза до 175,46 миллиона долларов в третьем квартале 2014 года.

Twitter - сервис для публичного обмена короткими сообщениями, используя веб-интерфейс, SMS, средства мгновенного обмена сообщениями или сторонние программы-клиенты. Владельцем системы является компания Twitter Inc, главный офис которой находится в Сан-Франциско.