Российские фондовые индексы начали торги пятницы обвалом

Российские фондовые индексы начали торги пятницы, 14 ноября, падением на фоне снижения стоимости нефти и слабоого рубля.

Так, индекс ММВБ уже снизился на 0,5%, до 1484,72 пункта.

Индекс РТС упал на 1,4%, до 998,27 пункта, пробив отметку в 1000 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Читайте такжеНа рынке нефти наблюдается повышенная нестабильностьНапомним, на мировых торгах в пятницу, 14 ноября, цены на нефть Brent держатся вблизи четырехлетнего минимума - $78,10 за баррель, а фьючерсы на WTI - $73,85 за баррель. С июня нефть подешевела более чем на 30 процентов.

Курсы евро к рублю 13 ноября достиг очередного исторического максимума - 58,23 рубля, как и доллар - 46,715 рубля.

Россия уже рассматривает вариант формирования "запасного" бюджета на 2015-2017 годы, т.к. экономика страны на фоне санкций Запада, падения цен на нефть и обесценивания рубля находится в критическом состоянии.