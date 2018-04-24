Долг растет: Минфин одолжил на внутреннем рынке гривни и евро

Средства в евро привлечены на 581 день под 4% годовых.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,051 миллиарда гривень и 83,6 миллиона евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 161, 315 и 1820 дней со средневзвешенной доходностью 17,2%, 16,99% и 15,97% годовых, соответственно.

Средства в евро привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 581 день под 4% годовых.

Минфин отметил, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 3,725 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины в первом квартале 2018 года благодаря размещению облигаций внутреннего госзайма привлекло в госбюджет почти 25 миллиардов гривень, 807 миллионов долларов и 123 миллиона евро, что в суме превышает 50 миллиардов в гривневом эквиваленте.

По состоянию на 24 апреля, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 742,118 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 350,325 миллиарда гривень, или 47% их общего объема.