Весь российский рынок акций упал ниже стоимости Apple

Так, с начала текущего года капитализация фондового рынка РФ сократилась на $268 млрд, до $498 млрд (по данным индекса Bloomberg Russia Exchange Market Capitalization на 13 ноября), в то время как рыночная стоимость компании Apple выросла на $192 млрд и достигла $661 млрд, пишет ТАСС.

Индекс РТС сегодня вновь опустился ниже 1000 пунктов на фоне падения нефти и курса рубля. Так, сегодня курс евро к рублю на Московской бирже превысил 59 руб., а доллара - 47 руб.

При этом стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже $77 за баррель и достигла отметки $76,76 - минимума с марта 2010 года. С июня текущего года стоимость барреля нефти сорта Brent обвалилась уже более чем на 30%. За тот же период доллар вырос к рублю на 38%, а евро - на 26%.

Индекс РТС, выраженный в долларах, на фоне падения рубля потерял с начала года 31%, опустившись к минимумам 2009 года.

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Аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов дает весьма неоптимистичные прогнозы и указывает, что с учетом ожидаемого снижения цен на нефть в район $71-72 за баррель индекс РТС может снизиться с текущих уровней до 850-900 пунктов.

"Наиболее подверженными снижению могут стать акции банков и металлургии (за исключением акций "Северстали" и "Норникеля", поддерживаемых дивидендами)", - сказал Локтюхов.

Главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов ожидает, что уже в ближайшие два-три месяца цены на нефть постепенно восстановятся до $100 за баррель, а стоимость бивалютной корзины в 2015 году опустится с текущих 52,6 руб. до 43,7 руб.

В то же время стоимость одной акции Apple с начала года выросла на 41% и достигла $112,8. Капитализация Apple растет вслед за увеличением продаж и ростом финансовых показателей компании. Только в четвертом квартале 2014 финансового года чистая прибыль Apple составила $8,47 млрд, превысив прогнозы аналитиков.

"2014-й финансовый год стал рекордным в нашей истории", - заметил глава Apple Тим Кук. По прогнозам Apple, в первом квартале 2015-го финансового года выручка корпорации составит от $63,5 млрд до $66,5 млрд.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple возглавила рейтинг самых инновационных компаний.