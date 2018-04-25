Вьетнамский порт "Лотос", в котором 38% акций принадлежат Украине, выплатит нашей стране $140 тысяч дивидендов

По словам министра инфраструктуры Омеляна, отчисления Украине могут вырасти по итогам проведенного аудита работы порта в 2012-2017 годы.

Вьетнамский порт "Лотос", в котором 38% акций принадлежат Украине, выплатит нашей стране 140 тыс. долл. дивидендов за 2017 год.

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Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Fаcebook.

«Начиналось все с фото дули, которую прислали по факсу. Когда в 2015 году мы начали разбираться, куда «исчез» наш порт во Вьетнаме - на наш официальный запрос нам просто прислали фото с короткой подписью «ничего не палучица». Благодаря совместной работе с СБУ и НАБУ мы восстановили контроль над государственной долей морского порта во Вьетнаме. Государство уже получило 200 тыс. долл. дивидендов по 2012-2016 годы и только что принято решение перечислить Украине 140 тыс. долл. за 2017 год», - написал он.

При этом Омелян отметил, отчисления Украине вырастут по итогам проведенного аудита работы порта в 2012-2017 годы.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2017 года начальник Одесского регионального отделения Фонда госимущества Алексей Косьмин сообщил, что правительство приняло решение о поиске дополнительных активов предприятия государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» (ЧМП) во Вьетнаме и в Барселоне (Испания). Порт "Лотос" расположен возле Хошимина - одного из крупнейших городов Вьетнама.

В декабре 2017 года Омелян сообщил, что вьетнамский порт «Лотос» выплатил нашей стране 250 тыс. долл. дивидендов.