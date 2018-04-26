Moody's сохранило кредитный рейтинг США на высшем уровне
Рейтинговое агентство Moody's сохранило суверенный рейтинг США на высшем уровне Ааа со стабильным прогнозом.
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Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает Прайм.
"Подтверждение рейтинга Ааа отражает исключительную экономическую прочность США, очень высокую прочность их институтов и очень низкую вовлеченность в потрясения, связанными с кредитом, благодаря уникальной и центральной роли доллара и облигаций Минфина США для глобальной финансовой системы. Все это перевешивает более низкую, хотя по-прежнему достаточно высокую прочность государственных финансов", - говорится в релизе агентства.
Агентство Fitch также предоставляет США наиболее высокий рейтинг ААА со стабильным прогнозом, но крупнейшее в мире рейтинговое агентство Standard & Poor's дает США лишь рейтинг АА+, также со стабильным прогнозом.