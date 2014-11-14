Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения облигаций на 2 года по единственной поданной заявке.

Ставка размещения облигаций повышена до 17,6% годовых с 16,52%, зафиксированных по итогам предыдущего размещения таких облигаций 12 ноября.

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Напомним, 7 ноября Минфин привлек в госбюджет 1 млрд гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в ноябре 5 ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 3,463 млрд грн. До конца месяца министерство планирует провести еще 2 аукциона - 18 и 25 ноября.

По оперативным данным Госказначейства на 10 ноября, с начала года в госбюджет поступило 225,322 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 79,777 млрд грн, на обслуживание госдолга – 37,300 млрд грн.

По состоянию на 14 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 408,799 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 279,526 млрд грн, в собственности банков – на 91,716 млрд грн, нерезидентов – на 21,899 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.