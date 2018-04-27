Приватизация-2018: Припертые к стенке

Украина - на пороге очередной масштабной приватизации. И нынешняя распродажа остатков госсобственности по своему размаху может стать самой грандиозной за все годы независимости.

В частности, в этом году планируется пустить с молотка около 900 объектов. Причем начать продавать должны именно в 2018 году. Тем более, законом о госбюджете предусмотрено поступление в казну в течение года не менее 21,3 миллиарда гривень. В случае провала приватизации, в бюджете образуется дыра и тогда придется искать другие источники доходов, чтобы ее закрыть.

Вторым фактором, заставляющим власть пойти на распродажу лакомых активов, является требование основного кредитора страны – Международного валютного фонда. Увильнуть или схитрить уже вряд ли удастся – без приватизации Фонд больше денег не даст.

Однако, несмотря на крайнюю заинтересованность властей в приватизации, все пока складывается не совсем удачно. Еще в феврале 2018 года (в который раз) должна была состояться продажа крупнейшего в Украине предприятия химической промышленности - Одесского припортового завода, который в последнее время все больше покрывается ржавчиной из-за простоя, но ФГИ перенес продажу на май. Правда, велики сомнения, что и в этот раз все состоится, как было запланировано.

Также в начале года с аукциона должно было уйти еще одно стратегическое предприятие – "Сумыхимпром", которое уже длительное время контролируется олигархом Дмитрием Фирташем (его экстрадиции из Австрии добивается США). Но продажу предприятия, опять-таки, предварительно перенесли на май.

Не состоялись торги по еще одному предприятию - Запорожскому производственному алюминиевому комбинату, реприватизированному два года назад.

Однако наибольшая интрига закручивается вокруг продажи 78,3% акций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Приватизация этого предприятия намечена на июнь. Но состоится ли – большой вопрос.

В 2015 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк даже нашел на него супер-покупателя – французский энергетический гигант Gaz de France. Но окружение Порошенко, положившее глаз на "Центрэнерго" (и с тех пор снимающее с него "сливки"), сорвало сделку. Доходило до смешного – Фонд госимущества требовал передать акции "Центрэнерго" на свой баланс, но возглавлявший в то время министерство энергетики, выходец из скандально известной компании ICU Владимир Демчишин отказывался это делать.

В этой связи очевидно – битва за предприятие будет ожесточенной. Ведь по итогам деятельности в 2017 года "Центрэнерго" получило 1,89 миллиарда гривень чистой прибыли и даже выплатит 1,4 миллиарда гривень дивидендов.

Среди планов на этот год значилась и продажа суперприбыльного и востребованного харьковского гиганта "Турбоатом", "Аграрного фонда", а также пакетов акций шести облэнерго и четырех теплогенерирующих предприятий.

Помимо крупных активов, с молотка должны уйти и объекты малой приватизации. В конце марта Фонд госимущества уже утвердил список из почти 660 предприятий.

Не законом единым

До сих пор провалы с приватизацией в Украине объясняли несовершенным законодательством. Однако теперь это не аргумент - в марте вступил в силу новый закон о приватизации, который снимает все препятствия для продажи, как привлекательных крупных предприятий, так и объектов малой приватизации.

В частности, закон предусматривает расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращает сроки выставления на продажу, предполагает возможность оформления банковской гарантии, унифицирует способы продажи госимущества. Сроки подготовки объектов к продаже сокращены до 4-5 месяцев, а срок для подачи заявок потенциальных покупателей увеличивается с 20-45 дней до 20-180 дней.

По просьбе ряда зарубежных инвесторов, не доверяющих украинской Фемиде, в законе даже предусмотрели супер-прогрессивную норму – проведение судебного разбирательства в Лондонском арбитраже.

"Раньше инвесторы жаловались, что нельзя добиться справедливости в украинских судах. Вот мы и предусмотрели возможность, что договора могут предусматривать условие арбитража по английскому праву. Это один из механизмов, которые мы предусмотрели для большой приватизации", - сказал в комментарии УНИАН заместитель главы специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Павел Ризаненко.

Закон вступил в силу в марте, но только недавно Фонд госимущества отрапортовал – разработка всей нормативной базы, необходимой для полноценного запуска революционного закона о приватизации, завершена.

По словам исполняющего обязанности главы ФГИУ Виталия Трубарова, речь идет о сорока восьми нормативных актах, среди которых - постановления Кабинета министров Украины, приказы фонда о деятельности аукционных комиссий, типовые договоры и другие важные документы.

"Фонд разработал сто процентов нормативной базы для запуска нового закона о приватизации. Шаг за шагом движемся к приватизации по новым правилам", - написал Трубаров на своей странице в Facebook.

Помимо этого, Фонд госимущества разработал новые правила оценки государственного имущества: объекты малой приватизации выставят на продажу по балансовой стоимости, а стоимость объектов большой приватизации привлеченные советники определят путем стандартизированной оценки.

Стоит отметить, что по объектам большой приватизации правительственная рабочая группа согласовала только проект перечня этих предприятий. Теперь их еще должен утвердить Кабинет министров.

Таким образом, подготовительные процессы подходят к концу, потому в ближайшее время уже ничто не должно сковывать проведение полноценной приватизации.

Что нужно для успешной приватизации

Впрочем, одной законодательной базы, даже самой совершенной, может, в итоге, оказаться недостаточно. Так, первый заместитель председателя спецкомиссии Рады по вопросам приватизации Игорь Лапин считает, что существенной преградой для привлечения зарубежных инвесторов по-прежнему может стать неопределенный статус земельных участков, на которых находятся выставляемые на продажу объекты.

"Мы довольно часто при выставлении на продажу объектов в 2018 году занижаем инвестиционную привлекательность, лишая потенциальных покупателей права распоряжаться землей, принадлежащей объекту приватизации", - сказал он, выступая в Верховной Раде.

По словам Лапина, эту ошибку нардепы намерены исправить путем внесения соответствующих изменений в законодательство.

"Мы представим законопроект, которым предлагается алгоритм решения этого вопроса, ведь это предусмотрено в Земельном кодексе. Такая норма была в предыдущем законе, считаем это нашей недоработкой, надо на это обратить внимание", - добавил он.

Важным моментом остается и сама подготовка объектов к продаже. Так, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский считает, что залогом успешной приватизации будет привлечение компетентных и независимых советников, которые обладают опытом продажи подобных объектов.

"Как по мне, необходимо, чтобы были запущены сами конкурсы и были отобраны правильные и опытные советники, а уже на этапе проведения конкурсов не возникло никаких дополнительных условий, которые бы ограничивали конкуренцию", - сказал он.

Вместе с тем, эксперт отмечает - нужно взвешенно подходить к продаже каждого отдельного предприятия, а, возможно, даже проводить какие-то изменения на законодательном уровне, которые позволят расширить круг потенциальных покупателей.

"Если в конкретном кейсе конкретного предприятия можно что-то изменить или на законодательном уровне, или на регуляторном, то нужно это изменять и прислушиваться к такому советнику, если это увеличивает конкуренцию на торгах и позволяет привлечь дополнительных потенциальных покупателей", - сказал он.

Нельзя забывать и о вечной дилемме при проведении приватизации: продавать по высокой цене или сделать упор на выполнении инвестобязательств по развитию приобретенного предприятия?

"Формальные инвестобязательства могут быть как преимуществом, так и недостатком в украинских реалиях. Потому что, с одной стороны, они должны гарантировать, что предприятие будет развиваться, с другой стороны, они часто используются потом для давления на инвестора. Возникает вопрос относительно способности государства проконтролировать однозначно эти инвестобязательства" - считает Дмитрий Яблоновский.

К тому же, по словам эксперта, невыполнение инвестиционных обязательств может стать основанием для обратной национализации предприятий, что не будет положительным сигналом для возможных покупателей.

Аналогичного мнения придерживается и председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"Если предприятие продается за большую цену, то просто так его закрыть никто не захочет, оно точно будет развиваться. А как только вы устанавливаете малую цену и кучу инвестиционных обязательств, появляется риск, что при смене власти будет появляться повод заявить о невыполнении каких-то пунктов, чтобы предприятие забрать обратно", - сказал Кушнирук.

В последнее время от высокопоставленных чиновников можно услышать мнение, что привлекательные объекты лучше продать иностранным компаниям. В ответ на это Яблоновский отмечает, что главным должен стать вопрос опыта в конкретной отрасли, не происхождение инвестора.

«Если мы начнем отвечать на вопрос, есть ли у инвестора соответствующий опыт, не приведет ли это к монополии, то так получится, что иностранный инвестор имеет лучший опыт и технологии. Если он не присутствует на украинском рынке, то риск монополизации меньше. Но мы хотим выбирать не между украинским и иностранным, а чтобы пришел опытный и с технологиями. И чтобы это не снижало конкуренцию», - отметил он.

В свою очередь, Кушнирук отмечает, что в некоторых случаях следует привлекать инвесторов из США или Европы, чтобы стимулировать эти страны быть геополитически заинтересованными в Украине.

Однако в коридорах власти далеко не все поддерживают идею повышения государством инвестиционной привлекательности выставляемых на продажу предприятий. Главное – побыстрее от них избавится. По крайней мере, так считает идеолог и сторонник тотальной приватизации, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Идея о том, что по каждому предприятию мы можем что-то сделать для повышения инвестиционной привлекательности, урегулировать вопрос земли, урегулировать вопрос какого-то оборудования, решить вопрос с долгами и так далее, это очень красиво и популистически звучит, но это очень наивно", - сказал он в комментарии УНИАН.

Нефедов уверен, что государство должно продавать предприятия в таком состоянии, в каком они находятся на данный момент, а потенциальные инвесторы должны просчитать все риски и принять окончательное решение. Главной же задачей государственных органов он считает обеспечение максимально открытых и прозрачных аукционов, чтобы все желающие имели к ним доступ.

При этом экономисты сходятся во мнении: государство не способно сейчас эффективно содержать все свои активы, потому, в нынешних экономических и политических условиях, именно приватизация может дать части из них "второе дыхание" и вернуть к активной деятельности.

Чуть более трети из 3500 украинских госпредприятий, по данным ФГИ, по сути, являются "пустышками", поэтому в ближайшем будущем их ждет лишь одна судьба – ликвидация. Без прихода инвесторов эту незавидную судьбу могут повторить и другие объекты, поскольку, на данном этапе своего развития, государство просто физически неспособно провести их модернизацию.

Опасная игра

Кроме того, ряд экспертов выражают большие сомнения, что Украина в этом году все-таки успешно завершит приватизацию. Среди причин они указывают продолжающуюся на востоке Украины войну и процветающую коррупцию, что явно будет отталкивать потенциальных инвесторов.

Экономист, исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что план нынешней приватизации достаточно амбициозный, однако Украина упустила окно возможностей, когда можно было активно продавать госимущество. По его мнению, наиболее благоприятными в этом плане были 2015-2016 годы, когда инвесторы потенциально были заинтересованы заходить на украинский рынок. Они ожидали позитивных изменений и быстрого проведения структурных реформ. Но их ожидания не оправдались, реформы не были проведены и стоимость активов не увеличилась.

Сейчас, когда страна входит в пик политического цикла, приватизация не столь привлекательна, хотя даже в таких условиях государство может сделать свой вклад в процесс.

"Конкретным шагом может быть только улучшение качества бизнес-климата в стране. Если ты проводишь реформы, то у тебя улучшается качество бизнес-климата. Если у тебя улучшается качество бизнес-климата, у тебя увеличивается стоимость активов", - отмечает Устенко.

Вместе с тем, он убежден, что вряд ли можно сделать за один-два месяца то, о чем надо было думать два-три года назад.

По словам эксперта, Украина живет в колоссальном заблуждении, что ее активы представляют серьезную ценность, что к ним имеется серьезный интерес со стороны потенциальных иностранных инвесторов. Существует два основных параметра, на которые смотрят потенциальные инвесторы в любой точке мира - прибыльность проекта и уровень риска в стране. Учитывая это, украинские госпредприятия не выглядят перспективными.

"Проблема Украины не в том, что здесь нет прибыльных проектов, а в том, что здесь очень высокий уровень риска. Поэтому важный индикатор, на который посмотрит любой инвестор, это наш рейтинг в основных рейтинговых агентствах. По основным трем рейтинговым агентствам мы относимся к так называемой группе мусорных инвестиций", - сказал он и добавил, что поэтому не стоит ожидать ажиотажа – скорее, украинскими активами заинтересуются только высокорисковые инвесторы.

Не стоит также забывать о факторе борьбы за государственные активы различных кланов внутри страны. Они могут влиять как на правительство, так и на президента с единственной целью - сорвать процесс приватизации. Ведь проще выкачивать ресурсы с государственных предприятий и не платить за них, а, тем более, не инвестировать в их развитие.

Правда, дальнейшее затягивание с приватизацией или тихая прихватизация – очень рискованная игра. Продолжая ее, мы рискуем потерять поддержку МВФ, который вряд ли захочет иметь дело с Украиной. А без помощи Фонда нашей стране будет невероятно сложно решить проблему с выплатой внешнего долга. Но, пожалуй, самое главное, чтобы вслед за ключевым кредитором интерес к Украине не упал и у западных партнеров. Ибо тогда страна останется один на один с агрессивной Россией, которая так и ждет удобного момента для атаки.

Дмитрий Шварц