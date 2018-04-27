Нацдепозитарий за год увеличил прибыль в 27 раз

В 2016 году чистая прибыль НДУ составила 277 тысяч гривень.

Национальный депозитарий Украины, обеспечивающий работу системы учета ценных бумаг страны, по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль в 26,8 раза – до 7,4 миллиона гривень с 277 тысяч гривень, сообщает пресс-служба НДУ.

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Согласно сообщению, благодаря управленческим решениям, внедрению новых сервисов, новой тарифной политики, показатель доходности от операционной деятельности НДУ был улучшен в 5 раз, что позволило депозитарию выйти практически на уровень операционной безубыточности.

Отмечается, что самоокупаемость услуг является стратегической целью НДУ и для этого в прошлом году был запущен в работу резервный Центр обработки данных и выбран поставщик нового программного обеспечения для Национального депозитария Украины.

"В наших планах к началу 2019 года подготовить к запуску новую IT-платформу Центрального депозитария. В 2017 году оптимизация процессов и внедрение стандартов корпоративного управления наблюдательным советом помогли заработать средства для инвестиций в инфраструктуру и выплатить 2,5 миллиона гривень налогов государству", - цитирует главу правления НДУ Миндаугаса Бакаса пресс-служба депозитария.

По его словам, в 2018 году для Нацдепозитария важным является формирование значительной части необходимой для запуска ПО законодательной базы и проведение масштабного тестирования новой системы с участниками рынка.

Справка УНИАН. Национальный депозитарий Украины создан в соответствии с Законом Украины "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине" для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании Национального депозитария Украины был подписан НКЦБФР и НБУ 18 декабря 1998 года. Государственная регистрация состоялась 17 мая 1999 года. Структура собственности ПАО "НДУ" (по состоянию на II квартал 2017 года): 25% акций принадлежит государству (управление осуществляет НКЦБФР), 25% - принадлежат НБУ, 24,99% - Ощадбанку, почти 11% - Корпоративному негосударственному пенсионному фонду НБУ, 9,99% - Укрэксимбанку, менее 5% акций - другим владельцам.

12 октября 2013 года вступил в силу Закон Украины "О депозитарной системе Украины", согласно которому ПАО "НДУ" приобретает статус Центрального депозитария со дня регистрации НКЦБФР в установленном порядке Правил Центрального депозитария (решение НКЦБФР от 01.10.2013 г.).

Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией, определенной законом.