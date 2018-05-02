На ОПЗ назвали стартовую цену приватизации завода - в 10 раз меньше, чем три года назад

По словам первого замдиректора, стартовая цена приватизации ОПЗ составляет эквивалент 54 млн долл.

Стартовая цена приватизации крупнейшего химического предприятия Украины «Одесского припортового завода» составляет эквивалент 54 млн долларов США, сообщил в соцсети Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

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«Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов США. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности», - написал он.

Щуриков добавил, что все документы давно находятся в Фонде государственного имущества Украины.

«Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки, нам не известно», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

В Фонде госимущества отмечали, что начальная цена объекта может снизиться до 150 млн долл. для привлечения большего круга инвесторов. При этом, тогдашний глава ФГИУ Игорь Билоус говорил, что конечная цена предприятия может составлять около 400 млн долл.

Недавно Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию самых крупных объектов, которые планируется приватизировать в Украине в 2018 году. Среди прочих, там есть и Одесский припортовый завод.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.