Украинские акции на Варшавской бирже упали до нового исторического минимума

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine на прошлой неделе в очередной раз в этом месяце обновил свой исторический минимум, достигнув 225,35 пункта, что на более чем 10 пунктов ниже предыдущего минимального значения, зафиксированного неделей ранее.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, украинский индикатор завершил торги прошлой недели чуть выше достигнутого минимума, показав по итогам последних пяти сессий 2,1% снижение после 15% обвала неделей ранее.

За последние пять сессий снова больше всего подешевели акции крупнейшего в Украине производителя сахара, агрохолдинга Astarta, которые упали в цене еще на почти 12% после около 30% минуса неделей ранее. На закрытии в пятницу, 14 ноября, бумаги холдинга, который стал первой украинской компанией на Варшавской бирже, стоили менее 20 злотых впервые с июля 2009 года (1 долл. = 3,4 злотых).

Из десяти ныне котирующихся украинских компаний на главной площадке польского фондового рынка за последние пять сессий подешевели шесть компаний, которые потеряли от около 3 до более 7%.

Подорожали в свою очередь спекулятивные бумаги Сoal Energy (+8,3%) и KSG Agro (+0,8), а также Ovostar Union (+0,7%) и входящего в "голубые фишки" Kernel (+2,7%).

Читайте такжеВойна и падение гривни привели к обвалу украинского рынка акцийНа последнем закрытии рынка акция половины украинских эмитентов стоила менее 1 долл. Дешевле всего стоили бумаги днепропетровского производителя аккумуляторов Westa - меньше 10 центов, а дороже всего - одного из крупнейших в Украине производитель яиц и яичных продуктов Ovostar - более 20 долл.

Украинский индекс завершил неделю снижением на фоне разнонаправленных результатов основных индикаторов Варшавской биржи: "голубые фишки" продемонстрировали 0,04% рост, в то время как WIG просел на 0,14%.

Как сообщал УНИАН, в первую неделю ноября WIG Ukraine обновил исторический минимум на уровне 236,35 пункта после предыдущего достигнутого в октябре минимума в 254,89 пункта.