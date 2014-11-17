Украина выплатила более $9 млн по евробондам 2014 года

Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выплата проведена по облигациям, выпущенным в 2014 году на сумму 1 млрд долл. США с погашением в 2019 году под гарантии США. Заимствования осуществлялись по ставке 1,844% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка (75% платежей) приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 год.