Украина выплатила более $9 млн по евробондам 2014 года
Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода в размере 9,22 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа.
Об этом сообщается на сайте министерства.
По информации Минфина, выплата проведена по облигациям, выпущенным в 2014 году на сумму 1 млрд долл. США с погашением в 2019 году под гарантии США. Заимствования осуществлялись по ставке 1,844% годовых.
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Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.
По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка (75% платежей) приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 год.