Винницкая фабрика Roshen привлекла 860 млн гривень, разместив акции на ПФТС

Об этом сообщает сайт биржи.

Цена размещения 1 акции составила 25 грн при номинальной стоимости 0,25 грн/шт.

Как сообщал УНИАН, согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, компания планировала провести публичное размещение 34,4 млн простых именных акций.

Финансовые ресурсы, привлеченные в ходе размещения, компания намерена использовать следующим образом: 450 млн грн – на приобретение нового производственного оборудования, 400 млн грн – на строительство новых производственных мощностей, 10 млн грн – на реконструкцию и модернизацию существующего оборудования.

По состоянию на 2 квартал 2014 года собственником 99,07% акций Винницкой кондитерской фабрики являлась «Кондитерская корпорация «Рошен». Чистая прибыль компании в первом полугодии упала до 147 тыс. грн с 87,2 млн грн в январе-сентябре 2003 года. Чистый доход от реализации продукции за указанный период сократился на 8,1% - до 301,9 млн грн.

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Справка УНИАН. Винницкая кондитерская фабрика входит в пятерку крупнейших кондитерских предприятий Украины. На фабрике выпускается больше 100 наименований кондитерских изделий, а общий объем производства составляет более 100 тыс. тонн в год.

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который в ходе избирательной кампании обещал ее продать. Для продажи этого бизнеса Порошенко привлек инвестиционную компанию Rothschild.