Украинская биржа приостановила торги акциями «Харьковоблэнерго», Полтавского ГОКа и «Турбоатома»
18:57, 17 ноября 2014Фондовый рынок
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Котировальная комиссия Украинской биржи решением от 14 ноября запретила заключение договоров и проведение расчетов по ранее заключенным договорам по акциям "Харьковоблэнерго", "Турбоатома" и Полтавского ГОКа.
Торги акциями «Турбоатома» на Украинской бирже приостановлены / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
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Как отметили в пресс-службе, данное решение было принято на основании решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 11 ноября. Данным решением комиссия запретила вносить изменения по данным акциям в систему депозитарного учета в связи с несоответствием уставов и внутренних документов эмитентов этих ценных бумаг нормам Закона Украины "Об акционерных обществах".
Ранее УНИАН сообщал, что фондовая биржа ПФТС приостановила торги акциями 44 крымских компаний.
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