Украинская биржа приостановила торги акциями «Харьковоблэнерго», Полтавского ГОКа и «Турбоатома»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

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Как отметили в пресс-службе, данное решение было принято на основании решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 11 ноября. Данным решением комиссия запретила вносить изменения по данным акциям в систему депозитарного учета в связи с несоответствием уставов и внутренних документов эмитентов этих ценных бумаг нормам Закона Украины "Об акционерных обществах".

Ранее УНИАН сообщал, что фондовая биржа ПФТС приостановила торги акциями 44 крымских компаний.