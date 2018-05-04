Аренда госимущества пополнила госбюджет на 460 миллионов

Руководитель Фонда госимущества считает, что потенциально от аренды госимущества можно получать больше средств.

За четыре месяца 2018 года в государственный бюджет поступило почти 460 млн грн от аренды госимущества, годовой план по данному показателю выполнен на 46%.

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

«Государственное имущество пользуется спросом на рынке аренды, и Фонд неоднократно указывал министерствам и ведомствам на необходимость более активно передавать в аренду имущество, которое не используется по назначению. Потенциал для увеличения поступлений от аренды есть и его нужно использовать», - написал он.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества по итогам 2017 года составили 1,52 млрд грн.