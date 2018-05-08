Японская Takeda покупает ирландскую Shire за $62 миллиарда

Эта сделка, если она получит одобрение со стороны акционеров, станет крупнейшим приобретением для японской фирмы, а также позволит ей попасть в число самых больших фармкомпаний в мире.

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical достигла соглашения о покупке ирландской фармацевтической компании Shire за 45,3 миллиарда фунтов стерлингов ($61,50 миллиарда) после того, как повысила предлагаемый размер денежной компенсации.

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Инвесторы Shire получат за каждую акцию $30,33 в виде денежных средств, а также 0,839 акции или 1,678 ADS Takeda, сообщили во вторник компании, передает Рейтер.

Таким образом, акция Shire оценена в 48,17 фунта за акцию, исходя из последних котировок и курса валют.

Эта сделка, если она получит одобрение со стороны акционеров, станет крупнейшим приобретением для японской фирмы, возглавляемой французом Кристофом Вебером, и позволит ей попасть в число самых больших фармкомпаний в мире.

Поглощение Shire потребует от Takeda финансовой гибкости, но в итоге приведет к генерации существенного денежного потока, и объединенная компания сможет быстро погасить заимствования, заявил Вебер.

Нынешние акционеры Shire после закрытия сделки будут владеть примерно половиной объединенной компании.