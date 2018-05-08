Верховный суд разрешил «Ощадбанку» взыскать с экс-акционера «Укртелекома» 960 миллионов по облигациям

«Ощадбанк» получил право на принудительное взыскание с компании «ЕСУ» задолженности по номиналу облигаций и купонному доходу.

Верховный суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций об отсрочке исполнения судебного решения в части взыскания с компании «ЕСУ» (бывшего мажоритарного акционера компании «Укртелеком») более 960 млн грн в пользу «Ощадбанка».

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Об этом сообщила пресс-служба госучреждения со ссылкой на постановление Верховного суда от 2 мая 2018 года.

«Таким образом «Ощадбанк» получил право на принудительное взыскание с ООО «ЕСУ» задолженности по номинальной стоимости облигаций серии С и купонного дохода, эмитентом которых является указанное общество, которое с июля 2015 года не платило государственному банку купонный доход по облигациям», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году компания «ЕСУ» (ESU) выкупила оператора «Укртелеком», заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. Эту покупку частично профинансировали два государственных банка.

В конце апреля 2013 года «Укрэксимбанк» приобрел облигации ESU номинальной стоимостью 2,24 млрд грн. В то же время «Ощадбанк» приобрел облигации ESU номиналом около 2 млрд грн.

Срок обращения облигаций ESU заканчивался еще в 2015 году, но компания отсрочила погашение до марта 2017 года, однако в марте так и не погасила их.

По другому судебному делу, где «Ощадбанком» взималась задолженность с ООО «ЕСУ» по номинальной стоимости облигаций серии С, Верховный Суд постановлением от 15 марта 2018 года удовлетворил кассационную жалобу «Ощадбанка» на решение хозяйственного суда города Киева от 14 сентября 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21 ноября 2017 года и отменил отсрочку на 1 год исполнения решения суда о взыскании с компании «ЕСУ» (акционера «Укртелекома») в пользу «Ощадбанка» 850 млн грн.