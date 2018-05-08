Министерство финансов одолжило на внутреннем рынке почти миллиард гривень

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 997,897 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 90, 181, 272, 335 и 986 дней со средневзвешенной доходностью 17,4%, 17,2%, 17,22%, 17% и 16,15% годовых соответственно.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины в первом квартале 2018 года благодаря размещению облигаций внутреннего госзайма привлекло в госбюджет почти 25 млрд грн, 807 млн долл. и 123 млн евро, что в сумме превышает 50 млрд в гривневом эквиваленте.

По состоянию на 8 мая объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 741,505 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.