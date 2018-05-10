Есть шанс войти в историю: Гройсман нашел ответственного за прозрачную приватизацию

По словам премьера, у Трубарова есть шанс войти в историю, как руководитель ФГИУ, который обеспечил прозрачность и эффективность в деятельности фонда.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства предупредил исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова о том, что тот несет личную ответственность за проведение прозрачной приватизации государственных предприятий.

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По словам Гройсмана, у Трубарова есть шанс войти в историю, как руководитель ФГИУ, обеспечивший прозрачность и эффективность в деятельности фонда, который ранее содействовал коррупции в управлении государственными компаниями.

«Поэтому у вас два варианта. Или вы войдете в историю, как действительно руководитель с хорошей репутацией, а репутация не может быть написана или нарисована. Или вы можете «вляпаться» в историю в качестве очередного коррупционера, который возглавил на определенный период времени Фонд государственного имущества. Я хочу, чтобы вы пошли по первому пути», - сказал премьер.

Трубаров заявил, что «он выбирает первый путь», на что Гройсман пообещал главе ФГИУ оказывать помощь и защиту.

«Каждый день вы должны работать над тем, чтобы сдержать свое слово. Если кто-то будет вам мешать делать эту историю изнутри или будет осуществлять внешнее давление, пожалуйста, говорите об этом», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества. Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн

Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.