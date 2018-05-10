Глава Фонда госимущества назвал время старта большой приватизации

Трубаров рассчитывает на старт большой приватизации в октябре.

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров рассчитывает, что большая приватизация начнется в октябре и фонд успеет до конца года продать все 26 предприятий, включенный в список объектов большой приватизации.

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Об этом руководитель фонда сообщил журналистам после заседания правительства.

«Эти 26 предприятий, мы очень рассчитываем, что мы успеем их продать до конца года. Но фактическая продажа, если учесть сроки, которые необходимы для отбора советников, время, необходимое советникам для выполнения их функций, плюс открытые торги за 45 дней до самого аукциона, то если это все сложить, мы выходим на октябрь. Активные продажи будут осенью и до декабря месяца», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов.