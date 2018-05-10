Кабмин готовит запуск малой приватизации

Кабмин принял пакет постановлений для запуска в Украине продажи объектов малой приватизации.

Правительство на заседании в четверг приняло пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

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Представляя эти документы, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что речь идет о механизме отбора операторов электронных площадок, проведении электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации и авторизации электронных площадок.

«Позиция первая – утверждение порядка отбора операторов и определить существенные условия договора с администратором электронной торговой системы оператора. Второе – определить государственное предприятие «Прозорро Продажи» ответственным за обеспечение деятельности, направленной на обслуживание и развитие электронной торговой системы. Третье – позволить реализовать нормы закона по приватизации государственного коммунального имущества», - сказал он.

Также на своем заседании правительство утвердило порядок проведения электронных аукционов.

«Это выражается в определении четкой системы по проведению электронных аукционов, определении победителя по результатам электронных аукционов, размера и порядка оплаты за участие в нем, выполнении и создании эффективной публичной прозрачной системы реализации объектов малой приватизации», - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, Кабинет министров Украины утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов.