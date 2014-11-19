Американский инвестор просит президента Украины содействовать в расследовании мошенничества на фондовом рынке

«Мы просим президента защитить интересы иностранных инвесторов в Украине и взять дело под личный контроль. Просим поручить Генеральной прокуратуре Украины немедленно проверить законность решения Подольской районной прокуратуры и возобновить наше расследование по делу о хищении активов. Поручить СБУ проверить законность действий должностных лиц, которые могут быть звеном в мошеннической схеме на фондовом рынке Украины», - сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава Foyil Capital Limited.

Рассказывая о сути дела, Фойл отметил, что в июле текущего года он продал Александру Смалию и опосредованно Сергею Голубицкому свою компанию Foyil Securities New Europe, являющуюся лицензированным украинским брокером. В дальнейшем проданная компания по условиям соглашения была переименована в Uр Securities. Тем не менее, Фойл продолжил обслуживать счета в ценных бумагах компании Foyil Capital Limited в проданном торговце.

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По словам иностранного инвестора, новые владельцы компании незаконным путем присвоили дивиденды Foyil Capital Limited на сумму почти 770 тыс. грн. Кроме того, мошенники вывели из компании все активы в ценных бумагах, приблизительная стоимость которых составляет более 1 млн долл.

«Этот случай финансового терроризма угрожает не только моим инвесторам, но также другим 300 украинским инвесторам», - заявил он.

В связи с этим Фойл обратился в суд и вскоре на данное имущество был наложен арест с целью недопущения его перепродажи. Однако позже прокуратура Подольского района Киева закрыла уголовное производство по данному делу.

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«Пока проводилось следствие, на моих сотрудников, которые являются пострадавшей стороной, постоянно оказывалось давление со стороны прокурора прокуратуры Подольского района Киева Никиты Ильина. В конечном итоге 28 октября этого года он подписывает постановление о закрытии уголовного производства, не увидев в краже ценных бумаг и средств клиентов состава преступления. Все наши попытки восстановить рассмотрение дела не дали результата», - сказал Фойл.

Он отметил, что собственник компании UP Securities Александр Смалий снял себя с должности руководителя компании, назначив на это место Александра Тарасова, который ранее был осужден на 4 года за воровство. После закрытия уголовного производства и «размораживания» активов Тарасов перечислил украденные ценные бумаги на счета физлиц и компаний, находящихся в неподконтрольной Украине зоне АТО.

«Нет никакой гарантии, что эти средства не будут использованы для финансирования террористов с целью дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине», - добавил Фойл.

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Подводя итоги пресс-конференции, американский инвестор отметил, что отсутствие реакции со стороны руководства страны станет негативным сигналом для иностранных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в экономику Украины.

«Нестабильность украинской экономики, рейдерские атаки на бизнес, коррупция, неидеальное законодательство, предвзятые решения украинских судов сегодня - все это препятствует входу в страну иностранных инвесторов… Вероятность вернуть наши ценные бумаги пока высока, однако если сейчас не будет никакой реакции со стороны правоохранительных органов, она будет стремиться к нулю. Если это произойдет, это будет четким сигналом для иностранных инвесторов, что сейчас не время смотреть на Украину», - подчеркнул Фойл.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению премьер-министра Арсения Яценюка МВФ и ВБ остаются пока единственными инвесторами в экономику Украины.

Справка УНИАН. Группа компаний Foyil Group была основана в 1996 году с открытием компании по управлению активами, направленной на развивающиеся фондовые рынки Европы и мира в целом. В апреле 1997 года был основан Foyil Ukrainian Opportunity Fund с общей суммой уставного капитала в размере 50 миллионов долларов США.

Группа компаний через свои структурные подразделения предоставляет услуги управления инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, консультационные услуги в сфере слияний и поглощений компаний, осуществления процедуры первичного размещения акций на бирже, а также осуществляет расчеты по сделкам и предоставляет услуги хранителя ценных бумаг своим клиентам.