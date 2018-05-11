В ЕС заявили, что Украине необходимо ускорить приватизацию госпредприятий

Кроме того, Мингарелли отметил важность проведения земельной реформы.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации государственных предприятий в Украине необходимо ускорить.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на заседании круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы".

Он напомнил, что ранее Верховная Рада приняла закон о приватизации.

"И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это очевидно необходимо ускорить", - заявил Мингарелли.

Также он отметил огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины.

"Именно поэтому мы рассматриваем земельную реформу как очень важную", - сказал Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании в четверг, 10 мая, утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов.

Исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров рассчитывает, что большая приватизация начнется в октябре, и фонд успеет до конца года продать все 26 предприятий, входящие в список объектов большой приватизации.

Вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Кабмин утвердил перечень из 700 предприятий для приватизации в 2018-2020 годах.

18 января Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества. Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - распределения на объекты малой и большой приватизации.

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн.

К проведению большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.